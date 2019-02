Uittocht bij Britse Labourpartij houdt aan

De grootste Britse oppositiepartij Labour moet opnieuw afscheid nemen van een parlementariër. Lagerhuislid Ian Austin houdt partijleider Jeremy Corbyn verantwoordelijk voor „een cultuur van extremisme en intolerantie” binnen de partij, bericht de BBC.

Hij is al de negende parlementariër die deze week uit de fractie stapt.

Austin zegt dat de partijleiding onvoldoende werk heeft gemaakt van de aanpak van antisemitisme binnen de partij. „Dit is het moeilijkste besluit dat ik ooit heb moeten nemen. Maar ik doe het omdat ik me schaam voor de Labourpartij”, aldus de parlementariër. Hij vertelt dat zijn vader is gevlucht voor de Holocaust en hem al op jonge leeftijd waarschuwde voor de gevaren van „haat en vooroordelen”.

De politicus, die sinds 2005 in het Lagerhuis zit, heeft naar eigen zeggen nog geen plannen om zich aan te sluiten bij de nieuwe Independent Group. Die bestaat uit politici die Labour en de regerende Conservatieve Partij de rug hebben toegekeerd.