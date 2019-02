Uitstel van brexit: toch stemmen voor EU

Als Groot-Brittannië in mei nog lid is van de Europese Unie door een af- of uitstel van de brexit, moeten de Britten naar de stembus voor de verkiezingen van het Europese parlement. Dat blijkt uit een juridisch advies aan het EU-parlement, waarin het Duitse tijdschrift Spiegel inzage heeft gehad.

„Dan zou Groot-Brittannië de plicht hebben verkiezingen te houden om parlementsleden te kiezen voor de parlementaire vergadering”, luidt het advies. Elke andere optie is een overtreding van Europese wetgeving.

Het probleem doet zich voor als de Britten uitstel van de brexitdatum vragen, die is gepland voor 29 maart. Binnen Europa zijn daar voorstanders voor. „Uitstel van de brexit met een paar maanden is nog niet de oplossing voor alles, maar is beter dan een chaotisch vertrek”, zei de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz.