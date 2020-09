EU-president Charles Michel heeft de EU-top van donderdag en vrijdag in Brussel uitgesteld. De voorzitter van de Europese Raad is in quarantaine gegaan omdat een van zijn beveiligers positief heeft getest op het coronavirus. Michel was vorige week nog in nauw contact met de man maar heeft gisteren zelf negatief getest, tweet zijn woordvoerder. Met de quarantaine volgt hij de Belgische regels.

De top met de 27 regeringsleiders en staatshoofden van de EU wordt nu op 1 en 2 oktober gehouden.