Uitspraak in zaak seriemoordenaar ‘Golden State Killer’

De Amerikaanse oud-agent die bekendstaat als de Golden State Killer hoort vrijdag in Sacramento zijn straf. De 74-jarige Joseph James DeAngelo heeft zeker dertien moorden en tientallen verkrachtingen toegegeven. Er hangt hem een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd.

DeAngelo was in de jaren zeventig en tachtig actief in Californië, waar hij huizen binnensloop. Hij bond slachtoffers vast, misbruikte ze en stal ook waardevolle spullen. Dat leverde hem destijds ook bijnamen op als de East Area Rapist en de Original Night Stalker.

De autoriteiten hebben lange tijd in het duister getast over de identiteit van de seriemoordenaar. Ze kwamen de oud-agent op het spoor na DNA-onderzoek en arresteerden hem in 2018.

DeAngelo bekende schuld om de doodstraf te ontlopen. Justitie sloot die deal omdat ze de zaak snel wil afronden vanwege de gevorderde leeftijd van slachtoffers en nabestaanden. Die kwamen deze week aan het woord tijdens emotionele hoorzittingen, waarbij ze oog in oog stonden met DeAngelo.