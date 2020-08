Uitspraak in moordzaak ex-premier Libanon uitgesteld na explosie

Het Libanon-Tribunaal schort de uitspraak over de moord op ex-premier Hariri van Libanon op na de dodelijke explosie dinsdag in Beiroet. Dat liet het in Leidschendam zetelende VN-tribunaal woensdag weten.

Het vonnis in het proces tegen de vier mannen die beschuldigd worden van de bomaanslag in in 2005, die de voormalige Libanese premier Rafik Hariri doodde, was gepland voor vrijdag 7 augustus. Het is nu uitgesteld naar 18 augustus, aldus het tribunaal in een verklaring.

Het tribunaal zegt zijn vonnis uit te stellen „uit respect voor de talloze slachtoffers van de verwoestende explosie die Beiroet op 4 augustus schokte en de driedaagse openbare rouw in Libanon”.

De vier verdachten, die niet in hechtenis zijn en bij verstek worden berecht, zijn gelinkt aan de Libanese sjiitisch-islamitische groepering Hezbollah.