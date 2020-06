Uitslag Surinaamse verkiezing na anderhalve week bekend

Het Surinaamse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft donderdagmiddag (plaatselijke tijd) met anderhalve week vertraging de officieuze uitslag van de parlementsverkiezingen van 25 mei bekendgemaakt. De politieke partij NDP van president Desi Bouterse heeft een flinke nederlaag geleden. De VHP van oppositieleider Chan Santokhi wordt de grootste partij met 20 van de 51 parlementszetels, vier meer dan de NDP.

De nederlaag van de NDP komt niet als een verrassing. Vrijwel de volledige verkiezingsuitslag was dagen geleden al bekend. Alleen de gegevens van drie van de 639 stembureaus lieten nog op zich wachten, maar die zijn inmiddels ook terecht. Daarmee ligt er een officieuze uitslag.

Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) moet nu formeel de zetelaantallen bepalen. Daarna is het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) aan zet. Dit orgaan zal de uitslag al of niet bindend verklaren. De verwachting is dat het OKB ook een standpunt in zal nemen over het verzoek van de NDP-voorzitter Desi Bouterse, die een hertelling van de stemmen van district Paramaribo heeft gevraagd.

De oppositie heeft de laatste cijfers niet afgewacht en is al begonnen aan de onderhandelingen over het vormen van een nieuwe regering. VHP, ABOP, NPS en PL willen een coalitie vormen en Santokhi naar voren schuiven om de nieuwe president te worden.

Dat de officieuze uitslag van de verkiezingen zolang op zich heeft laten wachten, is voor een groot deel te wijten aan de gang van zaken bij het hoofdstembureau Paramaribo. Vermoeidheid bij de medewerkers, hertellingen en kwijtgeraakte processen-verbaal, hebben de vertraging opgeleverd.

Op het hoofdstembureau Paramaribo wordt om 22:00 uur Nederlandse tijd een openbare zitting gehouden. Dan wordt de uitslag voor het district Paramaribo formeel vastgesteld. Dat heeft naar verwachting geen invloed meer op de verkiezingsuitslag.

Het uitblijven van de resultaten zorgde de afgelopen week voor onrust. Vertegenwoordigers van politieke partijen brachten nachten door in de hal waar het hoofdstembureau was gevestigd en waar alle stembiljetten liggen opgeslagen. Ze wilden gesjoemel voorkomen.