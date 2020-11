Uitslag presidentsverkiezingen VS komt formeel pas op 6 januari

De definitieve officiële uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen komt niet voor het nieuwe jaar. Amerikanen kiezen hun staatshoofd niet rechtstreeks. Feitelijk zijn het de kiesmannen van elke staat die samen de president en vicepresident van de VS aanwijzen.

De in totaal 538 kiesmannen stemmen pas op 14 december. Die stemming vindt plaats in hun eigen staat, die vervolgens de uitslag daarvan doorstuurt naar de Senaat in Washington. De president van de Senaat en de archivaris moeten de uitslagen uiterlijk 23 december binnen hebben.

De officiële resultaten worden vervolgens doorgestuurd naar het nieuw samengestelde Congres. De Senaat en het Huis van Afgevaardigden komen op 6 januari in nieuwe samenstelling in een gezamenlijke zitting voor het eerst bijeen. Daar wordt de officiële uitslag van de presidentsverkiezingen wereldkundig gemaakt. Twee weken later vindt de inauguratie van de president plaats.