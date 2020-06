Uitslag parlementsverkiezingen Suriname bindend verklaard

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) van Suriname heeft vrijdag de uitslag van de parlementsverkiezingen van 25 mei bindend verklaard. Dat betekent dat de 51 Surinamers die zijn gekozen hun zetels kunnen innemen in de Nationale Assemblee (DNA). Dit gebeurt op 29 juni.

OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos sprak over de slechtst georganiseerde verkiezingen van de laatste twintig jaar. Ze had forse kritiek op bepaalde verkiezingsinstanties. Vooral het Hoofdstembureau Paramaribo kreeg enkele vegen uit de pan. Zo had deze instantie de medewerkers van het OKB de toegang ontzegd tot de sporthal waar de verkiezingsresultaten werden verwerkt.