Uitslag Democratische voorverkiezing Iowa vertraagd

De resultaten van de Democratische voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Iowa laten langer op zich wachten. De uitslagen worden gecontroleerd op „tegenstrijdigheden”. Onduidelijk is of de einduitslag op korte termijn nog wordt vrijgegeven.

Democratische kiezers kwamen maandag in meer dan 1600 schoolpanden, buurthuizen en andere openbare gebouwen bijeen. Ze mochten als eersten in het land stemmen op een van de elf Democratische kandidaten, die in november bij de verkiezingen een gooi willen doen naar het presidentschap.

In Iowa worden traditiegetrouw de eerste voorverkiezingen voor de presidentsrace gehouden. Oud-vicepresident Joe Biden en senator Bernie Sanders zijn in de recente peilingen het populairst onder de kiezers van de staat. Maar het is lastig de uitkomst te voorspellen, omdat leden tijdens zo’n partijbijeenkomst van kandidaat mogen wisselen.

Als namelijk blijkt dat een kandidaat niet de drempel haalt van 15 procent van de stemmen, mogen de kiezers van die kandidaat op iemand anders stemmen.

Ook bij de Republikeinen is gestemd. Verschillende Amerikaanse media hebben daar Trump tot winnaar uitgeroepen van de voorverkiezing.

Uitleg: zo werken de (voor)verkiezingen in de VS