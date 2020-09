Uitreiking Nobelprijs kleinschaliger vanwege coronacrisis

De coronacrisis heeft dit jaar ook gevolgen voor de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede. De plechtigheden zijn kleinschaliger en vinden plaats op een andere locatie.

De prestigieuze onderscheiding wordt traditioneel uitgereikt op 10 december, de sterfdag van Alfred Nobel. De uitreiking vindt in tegenstelling tot voorgaande jaren niet plaats in het stadhuis van Oslo, waar plaats is voor zo’n 1000 gasten.

De prijsuitreiking zal nu worden gehouden in de aula van de universiteit van de Noorse hoofdstad. Daar kunnen ongeveer 100 mensen worden ontvangen. Het is niet de eerste keer dat de Nobelprijs voor de Vrede wordt uitgereikt in die instelling. Dat gebeurde eerder ook al van 1947 tot 1989. Op de uitreiking volgt traditioneel ook een banket, maar dat is afgeblazen.

De winnaar van de vredesprijs wordt in oktober bekendgemaakt. Een van de genomineerden is de Amerikaanse president Donald Trump, die volgens kenners overigens weinig kans maakt. Twee Scandinavische politici die hem nomineerden, bevestigden dinsdag dat ze een telefoontje hebben gehad van een dankbare Trump.

„Ik was onderweg naar de stal met mijn dochter, toen president @realDonaldTrump belde en me bedankte voor de nominatie”, schreef de Zweedse parlementariër Magnus Jacobsson op Twitter. Hij zei ook een goed gesprek met Trump te hebben gehad over „vrede in het Midden-Oosten en de Balkan”.

Ook de Noor Christian Tybring-Gjedde kreeg Trump aan de lijn. „Het was gewoon om me te bedanken voor de nominatie”, zei hij. „Ik was verrast. Het was erg aardig van hem om dat te doen”, zei de politicus.