„Uitlokken conflict in Gaza is reële optie”

De humanitaire situatie in de Gazastrook en de diplomatieke crisis rond Qatar kunnen ertoe leiden dat de Palestijnse Hamasbeweging een militaire confrontatie met Israël uitlokt.

Dat stelde de Israëlische krant Yediot Ahronot zondag in een analyse. Hoewel het Israëlische leger de afgelopen tijd vooral zijn paraatheid in het noorden heeft verhoogd, is het gevaar van een oorlog met Hamas op korte termijn het grootst. Volgens het dagblad houdt zowel het leger als de binnenlandse veiligheidsdienst Shin Bet rekening met een ophanden zijnde escalatie in de Gazastrook. Dat zou blijken uit interne discussies daarover.

„Het is niet nodig rapporten van de onderzoeksafdelingen van de Militaire Inlichtingendienst te lezen. Je hoeft alleen maar naar de concrete veranderingen en trends te kijken om te begrijpen welke kant het op gaat”, aldus de analyse.

De humanitaire situatie in de Gazastrook verslechtert door problemen met de infrastructuur en gebrek aan water en elektriciteit. Dat heeft deels te maken met de druk die de door de Fatahpartij gedomineerde Palestijnse Autoriteit (PA) vanuit de Westelijke Jordaanoever op Hamas uitoefent. Zo verzocht de PA Israël de levering van stroom aan de Gazastrook in te perken.

Volgens Israëlische veiligheidsdiensten probeert Hamas op alle mogelijke manieren aanslagen op de Westbank te plegen. Ook wil de beweging protesten langs de grens tussen Israël en de Gazastrook opvoeren.

Intussen is Qatar, een van de belangrijkste financiers van Hamas en thuisbasis van het leiderschap van de beweging, in een internationaal isolement geraakt. Behalve Iran en Turkije hebben alle Arabische landen de Golfstaat in de ban gedaan wegens het financieren van terreur.

Veiligheidsdiensten zijn bezorgd dat Hamas radicale maatregelen in de vorm van een gewapend conflict met Israël zal nemen om zich internationaal in de picture te spelen en daardoor nieuwe financiële middelen kan verwerven.

Bovendien gaat Israël binnenkort aan de slag met de constructie van een ondergrondse afscheiding van de grens met Gaza, om de bouw van smokkeltunnels tegen te gaan. De verwachting is dat Hamas die bouw zal proberen te hinderen.