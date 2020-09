Uitleveringszaak tegen Assange uitgesteld om corona

De uitleveringszaak tegen WikiLeaks-oprichter Julian Assange is donderdag opgeschort nadat een van de advocaten in het proces mogelijk besmet is met het coronavirus. Rechter Vanessa Baraitser heeft besloten om de verdere behandeling van de zaak, die mogelijk drie tot vier weken gaat duren, tot zeker maandag uit te stellen.

Baraitser zegt dat een van de advocaten die de Verenigde Staten vertegenwoordigt donderdag is getest op het coronavirus. Daarvan wordt de uitslag vrijdag verwacht.

Assange staat in Londen voor de rechter over zijn eventuele uitlevering aan de Verenigde Staten. Die vervolgen de Australiër onder meer wegens publicatie van geheim materiaal over de oorlog in Afghanistan en Irak via zijn ‘klokkenluiderswebsite’.

De nu 49-jarige Assange verwierf de gevoelige informatie door spionage en hacken en bracht volgens de Amerikaanse aanklagers levens in groot gevaar met de openbaarmaking. Hij dook in 2012 in Londen onder in de ambassade van Ecuador om overlevering aan Zweden te voorkomen in een andere inmiddels geseponeerde verkrachtingszaak. Vorig jaar liet Ecuador hem door de Britse politie uit de ambassade verwijderen.