Uitleveringswet Hongkong officieel van tafel

Hongkong heeft woensdag officieel afgezien van de omstreden uitleveringswet. Leider van de stadstaat Carrie Lam kondigde dat al eerder aan, maar de wetgever heeft het wetsvoorstel nu daadwerkelijk ingetrokken.

Hongkong wilde een wet aannemen die uitlevering van verdachten aan China eenvoudig zou maken. Het was de aanleiding voor de protesten die Hongkong inmiddels al vijf maanden in de greep houden. Dagelijks gaan duizenden mensen de straat op tegen de autonome regering. Ze vinden dat China te veel invloed krijgt in Hongkong.

Sinds de terugkeer naar China in 1997 wordt Hongkong autonoom bestuurd met een eigen grondwet volgens het principe ‘één land, twee systemen’. De 7 miljoen burgers van Hongkong staan onder de soevereiniteit van China, maar hebben - in tegenstelling tot de bevolking van de communistische Volksrepubliek - meer rechten, zoals de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering, waar ze nu voor vrezen.