Uitlevering Assange kan jaren duren

De uitleveringsprocedure van Wikileaks-oprichter Julian Assange kan maanden zo niet jaren gaan duren. Dat zegt advocaat Nick Vamos, betrokken bij veel uitleveringszaken.

Assange bracht zeven jaar door in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen in een poging Amerikaanse aanklachten te ontlopen. Nu zijn asiel is ingetrokken en hij is aangehouden, zal hij proberen meer tijd te kopen in de Britse rechtbanken. Advocaten van Assange zeiden dat hij uitlevering aan de VS zal aanvechten. Daar wordt hij geconfronteerd met beschuldigingen dat hij heeft deelgenomen aan een hacking-complot met ex-legeranalist Chelsea Manning om geheime overheidsdocumenten openbaar te maken.

De aanklachten zijn volgens zijn advocaten een illegale poging om een journalist te straffen voor het publiceren van informatie. Volgens uitleveringsadvocaten kan hij zijn komst naar de VS waarschijnlijk vertragen tot ver in 2020.

De 47-jarige Assange was in het gebouw sinds 2012, toen hij al probeerde te ontkomen aan een verhoor over aanranding van twee vrouwen in Zweden. Toen die aanklacht in 2017 verviel, bleef de Australiër in een klein appartement in de ambassade wonen.