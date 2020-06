Uitlevering aan China mogelijk in nieuwe veiligheidswet Hongkong

Onder de nieuwe veiligheidswet die China voor Hongkong in de maak heeft, kunnen inwoners van de stadstaat aan China worden uitgeleverd als zij de nieuwe wet overtreden en als Peking dat nodig vindt. Dat heeft de enige vertegenwoordiger gezegd die Hongkong heeft in het belangrijkste wetgevende overleg in China, meldden Britse media donderdag.

Volgens de vertegenwoordiger Tam Yui-chung gaat het dan vooral om mensen die de regels overtreden wat betreft buitenlandse inmenging in Hongkong. China werkt aan een speciale veiligheidswet voor Hongkong en Macau.

Vorig jaar ontstonden massale protesten toen de leiding in Hongkong juist een wet wilde invoeren waarmee uitlevering van personen aan China mogelijk zou worden. De wet ging onder druk van de protesten van tafel maar actievoerders bleven de straat op gaan om te demonstreren tegen grotere invloed van China op de stadstaat.

De welvarende metropool en voormalig Britse kolonie Hongkong behoort sinds 1997 tot China, maar heeft wel een eigen rechtssysteem en lokaal parlement. China gruwt van de protesten en wil een speciale veiligheidswet invoeren. Die moet buitenlandse inmenging in lokale aangelegenheden voorkomen en het mogelijk maken activiteiten beter aan te pakken die de nationale veiligheid bedreigen.

Het belangrijkste besluitoverleg van het Chinese parlement begon donderdag aan de behandeling van de veiligheidswet, meldde staatspersbureau Xinhua. In het concept staan vier soorten misdrijven vermeld: activiteiten gericht op afscheiding, staatsondermijning, terrorisme en samenspannen met buitenlandse krachten.