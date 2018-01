Uitleg: ”Bomb cyclone” bedreigt oostkust VS

De hele oostkust van de VS heeft tot zaterdag te maken met extreem weer. Het zal gepaard gaan met storm, sneeuwjacht, ijsregen en mogelijk overstromingen in laaggelegen delen.

Weerkundigen spreken van een zogeheten ”bomb cyclone”, een winterorkaan die inmiddels de naam ”Grayson” heeft gekregen. Het is de krachtigste van de afgelopen 10 jaar.

Wat is een bomb cyclone?

Een bomb cycloon is een winterorkaan (hurricane) die ontstaat boven de oceaan en die razendsnel in sterkte toeneemt. De benaming is een combinatie van cyclogenese –de vorming van een cycloon of storm– en een bom, die het explosieve karakter van het weersverschijnsel goed weergeeft.

Vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw is de term ”bom” ingeburgerd geraakt voor omvangrijke, verwoestende stormen langs de kust, die zich zo snel ontwikkelen als boven land nauwelijks gebeurt.

Wanneer is sprake van een bomb cyclone?

Het verschijnsel treedt op wanneer ijskoude lucht vanaf het Canadese vasteland in contact komt met warm water van de oceaan. Dit proces versterkt zichzelf. Naarmate de storm zich naar het noorden verplaatst, zullen de weersomstandigheden extremer worden.

Een bomb cyclone dreigt wanneer in de storm de luchtdruk binnen 24 uur met minimaal 24 millibar daalt. Hoe groter het drukverschil, hoe krachtiger de storm wordt. De luchtdruk is donderdag ongebruikelijk hard gedaald tot onder de 960 millibars.

Wat maakt een bomb cyclone zo gevaarlijk?

Door de krachtige wind –tot 120 kilometer per uur– en de lage temperaturen –tot bijna -40 graden Celsius– die momenteel in de VS heersen zal het windchill-effect het levensgevaarlijk maken om een stap buiten de deur te doen. Bevriezingsverschijnselen treden snel op.

De storm is daarnaast krachtig genoeg om grootschalige schade te veroorzaken. Bomen zullen worden ontworteld en gebouwen vernield.

Ook zullen naar verwachting sneeuwjacht en ijsregen optreden, waardoor het verkeer over weg en spoor en door de lucht volledig stil komt te liggen. Zelfs staten zoals Florida, Georgia en Virginia die gewoonlijk nauwelijks een vlokje sneeuw zien, hebben te maken met flinke sneeuwval.