Uitlatingen onderwijsminister Peretz over homotherapie splijten Israël

Uitspraken van de Israëlische minister van Onderwijs Rafi Peretz over therapie voor homosekuselen hebben in het land grote deining veroorzaakt.

Op kanaal 12 vroeg journaliste Dana Weiss naar de mening van Peretz over homo-, bi- en transseksuelen. „Ik geloof dat verandering mogelijk is”, zei hij. De minister van de Unie van Rechtse Partijen zei vervolgens dat hij vertrouwd is met het uitoefenen van veranderingstherapie.

Toen Weiss hem vroeg wat hij zou zeggen tegen iemand die zegt dat hij homoseksueel is, zei de bewindsman: „Ik zou hem in de eerste plaats omhelzen en dan zou ik zeggen: laten we nadenken, laten we leren, laten we overwegen. Het doel is dat hij in de eerste plaats zichzelf beter leert kennen en dan kan hij beslissen wat hij moet doen.”

De voorzitter van de Vereniging van Psychiaters in Israël, Zvi Fishel, reageerde al snel. Medici in Israël en andere landen hebben vastgesteld dat geen therapie de seksuele oriëntatie van wie dan ook kan veranderen, onderstreepte hij. Fishel waarschuwde dat therapieën kunnen leiden tot ernstige schade aan de psyche van individuen.

Reactie Netanyahu

Ook premier Benjamin Netanyahu distantieerde zich van de uitspraken van zijn minister en benadrukte dat deze niet de lijn van de regering vertolken. Een van zijn eigen Likudministers is openlijk homoseksueel: minister van Justitie Amir Ohana. Netanyahu stelde zondag bovendien Evan Cohen aan tot zijn nieuwe woordvoerder voor de internationale media. Hij is voorzitter van het lhtb-forum in Likud.

Peretz doet vaker omstreden uitspraken. In hetzelfde interview zei hij dat Israël voorstander is van annexatie van de Westelijke Jordaanoever. Over de Palestijnen merkte hij op dat Israël in al hun behoeften zal voorzien, maar dat zij geen stemrecht kunnen krijgen. Vorige week veroorzaakte Peretz al deining toen hij sprak van „een tweede Holocaust” in verband met gemengde huwelijken tussen Joden en niet-joden. Volgens hem verdwijnen miljoenen Joden door assimilatie.

Peretz diende als opperrabbijn van het leger en is leider van het Joodse Huis, dat deel uitmaakt van de Unie van Rechtse Partijen. Tijdens de verkiezingen in april werd hij in de Knesset gekozen. Vervolgens benoemde Netanyahu hem tot onderwijsminister.

Controverse

Commentatoren in Israël wijzen erop dat Peretz recht heeft op zijn eigen mening, maar dat hij als bewindsman niet zomaar kan zeggen wat er in zijn hoofd opkomt. „Het is mooi dat er in Israël een veelheid van meningen bestaat”, schreef het rechtse dagblad The Jerusalem Post in een hoofdcommentaar. „Peretz’ denkbeelden zijn deel van dat spectrum, maar ze kunnen niet het officiële standpunt van de onderwijsminister van het land zijn. Ze zijn aanstootgevend voor grote aantallen Israëliërs en Joden in de diaspora.”

Het lijkt erop dat het publieke debat in Israël steeds minder gaat over het conflict met de Palestijnen en steeds meer over het karakter van het land. De vraag is of Israël een liberale democratie blijft, of een staat wordt waar ultrareligieuzen en radicale nationalisten de agenda gaan bepalen.

In de liberale krant Ha’aretz merkte commentator Anshel Pfeffer op dat die vraag vooral prangend is geworden na Netanyahu’s besluit in zee te gaan met de Unie van Rechtse Partijen. De unie is een mengeling van religieuze nationalisten en kahanisten, volgers van rabbijn Meir Kahane (1932-1990). Kahane was voorstander van de deportatie van Palestijnen. Zijn Kachpartij werd in Israël verboden.

Pfeffer schreef dat de centrumlinkse politieke stroming in Israël jarenlang geprobeerd heeft de rechts-religieuze coalitie te verbreken. Hoewel opiniepeilingen laten zien dat de grote meerderheid in Israël tegen religieuze dwang is, heeft centrumlinks tot nu toe geen grote vooruitgang geboekt. Volgens Pfeffer gooit rechts nu echter de eigen glazen in door uitlatingen als deze van Peretz.