Uitlatingen Laurent over Leopold II stuiten op ongeloof

De uitlatingen van de Belgische prins Laurent ter verdediging van zijn verre familielid koning Leopold II hebben vrijdag voor een storm van kritiek gezorgd op sociale media. Ook buiten België is met ongeloof gereageerd op de uitlatingen van de jongere broer van koning Filip.

Laurent (56) zei in een kort interview met de Waalse Sudpresse dat Leopold in de Congo-Vrijstaat - eind negentiende eeuw zijn privébezit - geen misstanden begaan kon hebben. „Hij is nooit in Congo geweest. Ik zie dus absoluut niet in hoe hij de mensen daar zou kunnen hebben laten lijden. Het is belangrijk dat dat ook eens gezegd wordt.”

Niet Leopold II, die de Congo-Vrijstaat in 1885 met instemming van andere westerse koloniale machten wist te verwerven, maar diens ondergeschikten waren volgens Laurent schuldig aan de goed gedocumenteerde gruwelijkheden die daar plaatsvonden. „U moet weten dat er veel mensen voor hem werkten. Zij hebben echt misbruiken gepleegd. Het is dus niet zo dat Leopold II dat allemaal zelf heeft gedaan.”

Op Twitter wordt de kachel aangemaakt met deze argumentatie, waarbij vergelijkingen worden getrokken met Adolf Hitler. Die was ook nooit in de concentratiekampen geweest, dus zou volgens de logica van Laurent daar ook niet verantwoordelijk voor zijn geweest. Maar net als Hitler groeide Leopold uit „tot een van de grootste massamoordenaars in de geschiedenis”, schreef de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws recentelijk.

Tijdens het bewind van de koning in Congo stierven volgens schattingen 10 miljoen mensen, die werden als slaven uitgebuit voor het aftappen van rubber en verzamelen van ivoor. Wie bijvoorbeeld het quotum voor de rubberopbrengst niet haalde, kon worden gestraft met het afhakken van de hand(en). Lange tijd kwam Leopold daarmee weg. Met de opbrengst van zijn wingewest financierde hij onder meer grote bouwwerken in België, waardoor hij de bijnaam koning-bouwheer verwierf. „Hij heeft veel gedaan voor België”, vond Laurent dan ook.

De Belgische staat zag zich in 1908 gedwongen de Vrijstaat over te nemen omdat er internationaal zoveel ophef was ontstaan over het schrikbewind van Leopold. Het duurde nog tot 30 juni 1960 alvorens het grondstofrijke Congo onafhankelijk werd. De laatste jaren is vaak geageerd tegen alle standbeelden en eerbewijzen aan de tweede koning der Belgen, maar pas nu lijken die protesten enige weerklank te vinden. Op enkele plaatsen zijn beelden van Leopold II al verwijderd.

Belgische ‘beeldenstorm’ tegen koning Leopold II gaat door

Beeldenstorm in Europa blijkt nog niet geluwd

Petitie voor verwijderen standbeelden koning Leopold II