Uitgewezen miljardair: geef geld maar terug

Een Chinese miljardair die Australië niet meer in mag, heeft voorgesteld dat Australische politieke partijen de miljoenen dollars teruggeven die hij heeft gedoneerd. „Het teruggegeven geld wordt dan overgemaakt naar Australische goede doelen”, citeert ABC News uit een verklaring van de steenrijke Huang Xiangmo.

Huang woonde jarenlang in Australië en was daar actief als lobbyist. Hij spekte de kassen van politieke partijen met zeker 2 miljoen dollar (ruim 1,2 miljoen euro), bericht ABC. Veiligheidsdiensten hadden gewaarschuwd voor de mogelijke banden van de zakenman met de Chinese Communistische Partij.

De Chinees komt inmiddels Australië niet meer in, omdat de autoriteiten zijn verblijfsvergunning hebben ingetrokken. Huang stelt nu dat hij oneerlijk is behandeld en de dupe is geworden van ,ongefundeerde speculatie’’. Hij zegt zich altijd aan de wet te hebben gehouden.

„Als mijn donaties aan politieke partijen of politieke figuren nu als ongepast worden gezien, wil ik ze weer wijzen op de mogelijkheid de gedoneerde bedragen terug te geven”, zegt Huang. „Ze hoeven geen rente te betalen.”