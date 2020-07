Uitgever brengt onthullend boek over Trump 14 juli op de markt

Een naar verluidt onthullend boek over de Amerikaanse president Trump verschijnt op 14 juli. Eerder had de uitgever het nog over eind juli. Het boek is geschreven door Mary Trump, nicht van de president.

Onlangs deed de Trump-familie nog pogingen het boek te laten verbieden, maar tevergeefs. Uitgeverij Simon & Schuster prijst het boek van Mary Trump over haar oom en diens ‘giftige’ familie aan als ‘duistere geschiedenis’ van de familieclan.

Volgens een broer van de president schendt Mary met haar boek oude afspraken binnen de familie over geheimhouding. Zij moest daarom voor een rechtbank uitleggen waarom ze vindt dat het boek niet mag worden verboden.

Mary Trump, een psychologe, bracht een groot deel van haar jeugd door in het grootouderlijk huis in New York, waar ze getuige was van talloze familiebijeenkomsten en feesten. Ze is de dochter van Donalds overleden broer Fred.