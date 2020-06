Uitgestelde overwinningsparade op Rode Plein gehouden

Op het Rode Plein in Moskou is woensdagochtend de militaire parade gehouden waarmee Rusland elk jaar de overwinning op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog viert. Het evenement wordt traditioneel op 9 mei gehouden maar werd vanwege het coronavirus uitgesteld.

De parade wordt rechtstreeks uitgezonden op de Russische televisie. Onder een stralende zon marcheerden duizenden militairen op het plein bij het Kremlin langs een tribune met hoogwaardigheidsbekleders. De Russische president Vladimir Poetin, de opperbevelhebber van de Russische strijdkrachten, keek goedkeurend. Hij had even daarvoor het volk toegesproken en een minuut stilte ingeleid.

Na de militairen werd een grote hoeveelheid oorlogsmaterieel langs de tribune gerold zoals grote raketten en tanks. In de lucht vlogen diverse modellen militaire vliegtuigen en helikopters voorbij.

Na de parade wandelde Poetin samen met onder anderen staatshoofden van voormalig Sovjetrepublieken als Kazachstan en Wit-Rusland naar het graf van de onbekende soldaat aan de noordzijde van het Kremlin. Daar legden zij bloemen. Daarmee eindigde de parade.

De president van Kirgizië, Sooronbaj Jeenbekov, moest overigens op het laatste moment verstek laten gaan. Bij aankomst in Moskou bleken twee van zijn medewerkers die hem begeleiden besmet met het nieuwe coronavirus

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat nazi-Duitsland werd verslagen. Het Rode Leger van de Sovjet-Unie speelde een grote rol bij het terugdringen van de nazi’s en er vielen veel Russische slachtoffers. Het einde van de oorlog wordt dan ook altijd groots gevierd in Rusland.