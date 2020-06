Uitgestelde overwinningsparade op Rode Plein begonnen

Op het Rode Plein in Moskou is woensdagochtend de militaire parade begonnen waarmee Rusland elk jaar de overwinning op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog viert. Het evenement wordt traditioneel op 9 mei gehouden maar werd vanwege het coronavirus uitgesteld.

De parade wordt rechtstreeks uitgezonden op de Russische televisie. Op het plein bij het Kremlin staan duizenden militairen opgesteld. Die zullen onder andere langs een tribune met hoogwaardigheidsbekleders marcheren, onder wie de Russische president Vladimir Poetin, de opperbevelhebber van de Russische strijdkrachten. Verder wordt een grote hoeveelheid oorlogsmaterieel langs de tribune gerold zoals grote raketten en tanks.

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat nazi-Duitsland werd verslagen. Het Rode Leger van de Sovjet-Unie speelde een grote rol bij het terugdringen van de nazi’s en er vielen veel Russische slachtoffers. Het einde van de oorlog wordt dan ook altijd groots gevierd in Rusland.