Uitgestelde executie in VS gaat toch door

De eerste federale executie in 17 jaar in de VS gaat maandag toch door. Een rechtbank heeft zondag een streep gezet door het vonnis van een lagere rechter om de terechtstelling uit te stellen. Vrijdag honoreerde die een uitstelverzoek van nabestaanden van de slachtoffers die de veroordeelde man heeft gemaakt. Zij willen de terechtstelling bijwonen, maar durven niet te reizen uit angst voor corona.

Daniel Lee, een 47-jarige witte racist, werd in 1999 veroordeeld voor het vermoorden van een wapenhandelaar, zijn vrouw en haar achtjarige dochter in Arkansas. Hij krijgt maandag een dodelijke injectie in een gevangenis in Indiana.

Familieleden van de slachtoffers, onder wie de grootmoeder van het achtjarige meisje, vroegen om uitstel. Ze zeiden dat ze voor de moeilijke keuze stonden om gebruik te maken van hun recht om getuige te zijn van de executie of hun gezondheid te beschermen door reizen tijdens de coronacrisis te vermijden.