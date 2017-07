Uitgemergelde dieren van Aleppo naar Turkije

Dierenbeschermers hebben diverse uitgemergelde dieren, waaronder leeuwen en tijgers, bevrijd uit een dierentuin bij de Syrische stad Aleppo. De dieren zijn extreem uitgeput en uitgedroogd en hebben op het nippertje de oorlog in de stad doorstaan.

De beschermers van de organisatie Vier Poten brengen de viervoeters naar een opvang in het Turkse Karacabey. Het gaat om drie leeuwen, twee tijgers, twee Aziatische zwarte beren en twee hyena’s. Veel andere dieren in de zoo hebben de aanhoudende bombardementen op de stad niet overleefd.

Het Syrische regeringsleger kreeg Aleppo na zware gevechten in december weer in handen. De dierenbeschermers brachten eerder al een beer en een leeuw uit het belegerde Mosul in Irak naar een veilig heenkomen.