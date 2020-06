Uitgaansverbod Turkse steden zodat scholieren examen kunnen doen

De Turkse autoriteiten hebben in 81 steden uitgaansverboden afgekondigd om scholieren zaterdag eindexamen te kunnen laten doen. Veel mensen mogen zes uur lang - tot 15.00 uur lokale tijd - hun huis niet uit, zodat er geen files ontstaan in de buurt van scholen en examencentra. Komend weekend gelden dezelfde maatregelen vanwege de toelatingsexamens voor universiteiten.

Volgens minister van Volksgezondheid, Fahrettin Koca, mogen begeleiders van scholieren en reizigers die al een ov-kaartje hadden gekocht wel de deur uit. Ook blijven supermarkten en bakkerijen open.

In Turkije gelden sinds april in weekends geregeld uitgaansverboden in verband met de coronacrisis. Tot nog toe zijn in het land 185.000 besmettingsgevallen geteld en zijn meer dan 4900 mensen overleden aan het longvirus.

Sinds 1 juni heeft de regering veel lockdownmaatregelen versoepeld. Er mag weer gereisd worden tussen steden en ook mogen cafés, restaurants en sportaccommodaties onder voorwaarden weer open.