De Democraat Joe Biden is ervan overtuigd dat hij de Amerikaanse presidentsverkiezingen gaat winnen. Volgens hem gaat hij de benodigde 270 kiesmannen halen. In een korte toespraak tot de natie, een dag na de verkiezingen, riep hij op tot eenheid in het land, zodat het waarlijk de Verenigde Staten zijn.

De uitdager van president Trump zei nog niet zijn overwinning uit te roepen, omdat nog niet alle stemmen zijn geteld.