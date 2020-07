Uitbraak in gevangenis Zuid-Afrika

Tijdens een klopjacht zijn 63 van de 69 gevangenen opgepakt die eerder uit een gevangenis in de Zuid-Afrikaanse plaats Malmesbury waren ontsnapt. Dat melden diverse media in het land.

Volgens Delekile Klaas, regionaal commissaris van de provincie West-Kaap, gebeurde de uitbraak tijdens het luchten. Op dat moment waren er 451 gevangenen en 20 dienstdoende gevangenbewaarders aanwezig.

„Gevangenen overmeesterden cipiers, pakten de sleutels en sloten drie bewakers op in een cel en openden andere cellen voordat ze via de hoofdingang en over het dak ontsnapten. Tijdens het incident liepen negen bewaarders lichte verwondingen en blauwe plekken op. Het centrum is momenteel gesloten om de stabiliteit te waarborgen”, aldus Klaas.

Politie en gevangenbewaarders openden een klopjacht en konden binnen zes uur na de uitbraak 63 van de 69 gevluchte personen aanhouden. Bewoners in de omgeving werd gewaarschuwd de uitbrekers niet zelf te arresteren.

„We willen de gemeenschap ervan verzekeren dat we er alles aan doen om de laatste ontsnapten op te pakken en dat we niets zullen doen dat de gemeenschap in gevaar brengt”, zei Klaas.