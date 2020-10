Uitbraak in Chinese miljoenenstad gelinkt aan havenarbeiders

De autoriteiten in de Chinese metropool Qingdao denken dat het coronavirus zich lokaal kon verspreiden door twee havenarbeiders. De overheid laat vanwege de uitbraak in de oostelijke kuststad in enkele dagen tijd alle negen miljoen inwoners testen. Die operatie moet vrijdag worden afgerond.

In de stad kwamen deze week dertien nieuwe coronabesmettingen aan het licht. Die konden in de meeste gevallen worden gelinkt aan een ziekenhuis. Daar zouden de besmette havenarbeiders een medische controle hebben ondergaan en het virus hebben verspreid. Er waren volgens een gezondheidsfunctionaris onvoldoende maatregelen genomen om dat te voorkomen.

De autoriteiten in de stad troffen vorige maand het coronavirus aan op de verpakking van geïmporteerde voedingswaren. Dat gebeurde nadat twee medewerkers van een importbedrijf positief hadden getest. Het is onduidelijk of het gaat om de twee havenarbeiders.

Het is niet de eerste keer dat een hele stad wordt getest in China. Dat gebeurde eerder al in Wuhan, waar het virus voor het eerst opdook. Ook in hoofdstad Peking zijn op grote schaal mensen getest. Het 1,3 miljard inwoners tellende China heeft volgens cijfers van de Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit in totaal ruim 90.000 besmettingen gemeld, veel minder dan bijvoorbeeld Nederland.