Uitbraak coronavirus op Cuba ‘onder controle’

De Cubaanse president Miguel Diaz-Canel zegt dat de uitbraak van het coronavirus in zijn land „onder controle” is. De autoriteiten in de communistisch bestuurde eilandenstaat hebben al acht dagen op rij geen melding meer gemaakt van nieuwe sterfgevallen door Covid-19.

In het ruim 11 miljoen inwoners tellende land is tot dusver bij minder dan 2200 mensen vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Zeker 83 patiënten zijn overleden en 1862 personen zouden alweer zijn hersteld.

De Cubaanse autoriteiten hebben strenge maatregelen genomen om verspreiding van het besmettelijke virus te voorkomen. Scholen en de grenzen zijn dicht, het openbaar vervoer ligt stil en mensen moeten verplicht mondkapjes dragen in de openbare ruimte.

De regering maakt naar verwachting volgende week bekend of en hoe de maatregelen worden versoepeld. Het land heeft de inkomsten uit toerisme hard nodig en dat maakt het lastig de lockdown lange tijd te handhaven.