Uit Zweden terugkerende inwoners Nedersaksen in quarantaine

Inwoners van Nedersaksen die vanuit Zweden terugkeren naar de Duitse deelstaat moeten twee weken in quarantaine. Het ministerie van Volksgezondheid in Hannover heeft dat zondag bekendgemaakt vanwege de ontwikkeling van de corona-epidemie in het Scandinavische land. Daar zijn de afgelopen zeven dagen meer dan vijftig nieuwe infectiegevallen per 100.000 ingezetenen geregistreerd.

De Nedersaksische repatrianten moeten na hun verblijf in Zweden meteen veertien dagen in afzondering. Dat mag in de eigen woning of op de plek waar men zich gewoonlijk ophoudt. Zelf boodschappen doen is verboden. Bovendien moet de lokale gezondheidsdienst op de hoogte worden gebracht.

Op de top van de coronacrisis gold er in alle Duitse deelstaten een algemene quarantaineregeling voor mensen die uit het buitenland terugkwamen. Die werd tussentijds echter versoepeld of opgeheven. Nedersaksen grenst in het westen aan de Nederlandse provincies Groningen, Drenthe en Overijssel.