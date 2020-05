Uit AfD gezette Kalbitz demonstreert in Prenzlau

In de deelstaat Brandenburg zijn zaterdag in veel steden, evenals elders in Duitsland, demonstraties gehouden tegen de beperkende maatregelen wegens de coronacrisis. Onder de betogers ook Andreas Kalbitz, het kopstuk van Alternative für Deutschland dat vrijdag uit de partij werd gezet wegens zijn contacten in het extreemrechtse milieu.

Kalbitz, die fractievoorzitter van de AfD was in het Brandenburger parlement, hield een toespraak in de stad Prenzlau. Hij riep geheel volgens de partijlijn op de „grondrechten te respecteren” en vroeg om „politiek met verstand”. Het plaatselijke samenwerkingsverband ‘Bontgekleurd Prenzlau’ ging tezelfdertijd te straat om om te protesteren tegen neonazi’s en rechtse propaganda.

Het royeren van Kalbitz zorgde voor veel beroering en verontwaardiging binnen de AfD. Met name in de oostelijke deelstaten verklaarden veel aanhangers op de rechts-nationalistische vleugel zich solidair met Kalbitz. Thüringen-afgevaardigde Jürgen Pohl plaatste op zijn Facebook-pagina een fotocollage van de acht bestuursleden die vrijdag het voorstel steunden om Kalbitz het partijlidmaatschap te ontzeggen. De kop was: „Wij zijn hakbijlen”. Kalbitz zelf zei niets te zien in een afsplitsing en adviseerde zijn fans de AfD trouw te blijven.