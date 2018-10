Uber voert ‘schoneluchtpremie’ in Londen in

Als het aan Uber ligt, zijn al zijn taxi’s in Londen in 2025 helemaal elektrisch. Daarom moeten gebruikers vanaf begin volgend jaar bij elke rit een „schoneluchtpremie” betalen, bovenop de gewone ritprijs. Het gaat om een bedrag van 15 pence (17 eurocent). Dat geld gaat naar een fonds, waar uiteindelijk 200 miljoen pond (226 miljoen euro) in moet zitten, waarmee bestuurders de overstap naar elektrische auto’s kunnen maken.

Uber-topman Dara Khosrowshahi heeft de premie dinsdag aangekondigd tijdens een bezoek aan Londen. De Britse hoofdstad is een belangrijke markt voor Uber.

Khosrowshahi hield zich op de vlakte over een mogelijke overname van de Britse maaltijdbezorger Deliveroo. „Wie weet”, zei hij. Khosrowshahi zei dat hij tevreden is met de bezorger van Uber zelf, Uber Eats.