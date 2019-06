Uber schikt met aangerande vrouwen

Taxiapp Uber heeft een schikking getroffen met twee vrouwen die tijdens hun rittten via de dienst zijn aangerand door hun chauffeur. Dat gebeurde in de Britse stads Leeds in december 2015. Advocatenkantoor Irwin Mitchell, dat de vrouwen bijstond, bracht de deal donderdag naar buiten. Hoeveel Uber betaalt, is niet bekend.

De eerste vrouw zei dat de Uberchauffeur haar had aangevallen toen ze naar huis ging na een verjaardagsfeest. Tijdens de rit greep hij tot twee keer toe haar borsten vast. Ze voelde zich naar eigen vies en bang, ook omdat de chauffeur wist waar ze woonde. Hetzelfde gebeurde een week later bij een tweede vrouw. Zij nam een Uber naar huis na een avondje stappen.

De chauffeur die de beide vrouwen aanrandde, gebruikte het chauffeursaccount van zijn broer. Hij werd er niet voor aangeklaagd. De vrouwen begonnen een procedure tegen Uber, omdat het bedrijf niet voor hen zou hebben gezorgd.