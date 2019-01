Uber Kenia vervoert bloeddonoren gratis

Taxidienst Uber rijdt bloeddonoren gratis naar ziekenhuizen in Nairobi. Dit vanwege de aanslag op een luxueus kantoor- en hotelcomplex in de hoofdstad van Kenia. Terreurgroep al-Shabaab eiste de aanslag op.

Bloeddonoren kunnen de code ‘NBODONATE’ invoeren in de Uber-app en zo twee gratis ritten nemen. De taxidienst rijdt op vier verschillende ziekenhuizen.

Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. Lokale media spreken over zeker vijf doden, terwijl de al-Shabaab spreekt over maar liefst 47 slachtoffers.