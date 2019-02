Tzipi Livni neemt afscheid van politiek

De Israëlische politicus Tzipi Livni deelde maandag mee afscheid te nemen van de Israëlische politiek. Haar Hatnuah zal niet mee doen aan de verkiezingen op 9 april.

De opiniepeilingen in Israël tonen dat haar partij geen kans maakt boven de kiesdrempel van 3,25 procent uit te komen. Avi Gabbay van de Arbeiderspartij zette haar op 1 januari uit de Zionistische Unie, waarmee hij die alliantie ontbond.

Livni zei tijdens een persconferentie in Tel Aviv dat ze niet wil dat de stemmen die kiezers op haar partij uitbrengen voor het centrumlinkse blok verloren gaan. De verwachting is dat de 60-jarige Livni actief zal blijven in het openbare leven. Commentatoren houden er rekening mee dat ze later zal terugkeren in de politiek.

De vroegere Mossadagente heeft 20 jaar in de Knesset gezeten. Ze begon in Likud en werd in 2008 leider van Kadima. Haar partij trok in 2009 de meeste stemmen, maar ze werd geen premier. Ze was onder meer minister van Buitenlandse Zaken en minister van Justitie.