Tyfoon Jebi eist levens in Japan

De tyfoon Jebi heeft in Japan aan zeker zes mensen het leven gekost. Ook raakten ongeveer 160 personen gewond, bericht omroep NHK. Het gaat om één van de krachtigste stormen die in een kwart eeuw aan land is gekomen in Japan.

De storm gaat gepaaid met wateroverlast en zeer krachtige wind. Op televisiebeelden is te zien hoe voertuigen omver worden geblazen en daken wegwaaien. Ook is een losgeslagen tanker tegen de brug gebotst die de stad Izumisano (Osaka) verbindt met Internationale luchthaven Kansai. Daardoor zijn alle weg- en spoorverbindingen naar het vliegveld afgesneden.

De autoriteiten willen het schip pas wegslepen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Op de luchthaven zitten ondertussen ongeveer drieduizend reizigers vast. Het vliegverkeer is stilgelegd vanwege overstromingen en in gedeelten van het complex is volgens NHK de elektriciteit uitgevallen.

De autoriteiten riepen ongeveer een miljoen mensen op hun huizen te verlaten en een veiliger heenkomen te zoeken. Evacuaties zijn niet verplicht in Japan. Ook het supersnelle treinverkeer tussen Tokio en Hiroshima werd stilgelegd. Op enig punt zaten 1,6 miljoen huishoudens zonder stroom in de prefectuur Osaka.

Japan is sinds juni meerdere malen door heftig noodweer getroffen. Er vielen honderden doden door extreme regenval en overstromingen. Later volgde een ernstige hittegolf.