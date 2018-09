Tyfoon Jebi eist leven in Japan

De tyfoon Jebi heeft in Japan aan zeker een inwoner het leven gekost. Dat gebeurde doordat een pakhuis in de provincie Shiga instortte. Vijf anderen raakten gewond. De wervelstorm kwam rond het middaguur lokale tijd aan land op het schiereiland Shikoku in het westen van Japan.

De storm heeft het openbare leven in een groot deel van het land helemaal platgelegd. Jebi is een van de zwaarste stormen dit seizoen. Verwacht wordt dat hij verder trekt richting de regio’s Nara en Osaka die ten noorden van Shikoku liggen. Osaka is de tweede stad van Japan.

Een vliegveld op een kunstmatig eiland bij de provincie Osaka kwam onder water te staan. Bijna alle treinen in de regio rijden niet meer, meer dan zevenhonderd vluchten zijn geannuleerd. Een losgeslagen tanker Botste op een brug.

De autoriteiten riepen ongeveer een miljoen mensen op hun huizen te verlaten en een veiliger heenkomen te zoeken. Evacuaties zijn niet verplicht in Japan. Ook het supersnelle treinverkeer tussen Tokio en Hiroshima werd stilgelegd. Ongeveer 177.000 gezinnen kwamen zonder stroom te zitten.

De Japanse autoriteiten waarschuwden voor hevige windvlagen, grote hoeveelheden regen, hoge golven en modderstromen. Op beelden op internet waren vrachtwagens te zien die werden omgeblazen.

Japan is sinds juni meerdere malen door heftig noodweer getroffen. In de regio Hiroshima kwamen eerder al meer dan tweehonderd mensen om het leven door een tyfoon. Daarna werd het hele land getroffen door een ernstige hittegolf, maar tegelijkertijd kwamen ook meerdere tyfoons aan land.