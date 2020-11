Tyfoon Goni eist zeker 16 levens op Filipijnen

Het dodental door tyfoon Goni, die zondag aan land ging in de Filipijnen, is opgelopen naar zestien. Eerder was er sprake van zeven doden. Dat hebben de Filipijnse autoriteiten maandag bekendgemaakt.

Door de krachtige wind en zware regenval die overstromingen veroorzaakte, zijn er tien doden gevallen in de provincie Albay en nog eens zes in Catanduanes. Beide provincies leggen ten zuiden van het hoofdeiland Luzon, waar de helft van de 108 miljoen inwoners van het land woont.

De Filipijnse president Rodrigo Duterte gaat de zwaarst getroffen gebieden bezoeken, vertelde senator Christoher Go, zijn topassistent, tijdens een briefing.