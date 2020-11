Twitterprofiel en YouTubevideo van Steve Bannon offline gehaald

Twitter heeft een account van Steve Bannon opgeschort en YouTube heeft een video verwijderd waarin de voormalig adviseur van president Donald Trump pleitte voor geweld tegen twee belangrijke Amerikaanse functionarissen, onder wie topimmunoloog Anthony Fauci.

Bannon had in een nieuwe aflevering van zijn onlineserie „War Room Pandemic” opgeroepen om de hoofden van Anthony Fauci, een vooraanstaande Amerikaanse immunoloog, en Christopher Wray, directeur van de FBI, op staken te spiesen bij het Witte Huis.

In de aflevering pleitte Bannon voor het ontslaan van Fauci en Wray. „Ik wil eigenlijk een stap verder gaan”, vervolgde hij. „Ik zou de koppen op spiesen zetten, als waarschuwing voor federale bureaucraten.”

Het Twitterprofiel van Bannon @warroompandemic is niet langer zichtbaar op Twitter. Er staat een melding bij dat het account is opgeschort, omdat het in strijd is met de regels van het microblogplatform. YouTube verwijderde de video en maakte bekend dat het Bannons account voor „minstens een week” schorst.

„We hebben deze video verwijderd wegens schending van ons beleid tegen het aanzetten tot geweld”, aldus YouTube-woordvoerder Alex Joseph. „We zullen waakzaam blijven en ons beleid handhaven in de periode na de verkiezingen.” Twitter heeft nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar.

De rechts-radicale activist Bannon wordt gezien als een van de architecten van de verkiezingsoverwinning van Trump in 2016. Hij kreeg daarna een belangrijke adviseurspost in het Witte Huis, waar hij in 2017 weer vertrok.