Twitteraccounts bedrijven en prominenten gehackt

De Twitteraccounts van meerdere prominenten en grote bedrijven zijn enige tijd gekaapt geweest door oplichters. Er is om donaties in bitcoins gevraagd op de accounts van bedrijven als Apple en Uber en prominenten als rapper Kanye West, de Amerikaanse Democratische presidentskandidaat Joe Biden en miljardairs Bill Gates, Michael Bloomberg, Jeff Bezos (Amazon) en Elon Musk (Tesla).

In de berichten, die weer zijn verwijderd, stond dat mensen een half uur hadden om 1000 dollar (ruim 876 euro) in bitcoins over te maken. Ze zouden dan 2000 dollar ontvangen. Het is onduidelijk hoeveel mensen zijn gedupeerd. Volgens persbureau Reuters blijkt uit openbare blockchain-gegevens dat de vermeende oplichters al meer dan 100.000 dollar, omgerekend zo’n 87.000 euro, aan cryptovaluta ontvangen. Blockchain is een collectief logboek dat onder meer wordt gebruikt voor virtueel geld.

Volgens Twitter hebben hackers ingebroken bij medewerkers die toegang hebben tot het „interne systeem” van het sociale mediaplatform. De inbrekers zouden die toegang hebben gebruikt om de controle over een aantal prominente, geverifieerde accounts te kapen. Bij dergelijke accounts, die onder meer door beroemdheden, journalisten, overheden en politici worden gebruikt, is door Twitter gecheckt wie de gebruiker is. „We onderzoeken welke andere kwaadaardige activiteiten ze mogelijk hebben uitgevoerd of tot welke informatie ze mogelijk toegang toe hebben gehad”, stelde het bedrijf in een verklaring over de hacks.

Twitter gooide een groot aantal accounts op slot vanwege de aanval en stelde voor een groot aantal gebruikers beperkingen in. In een verklaring stelt het bedrijf de toegang pas weer volledig te herstellen als dat veilig is. „Zware dag voor ons bij Twitter”, zei Twitter-baas Jack Dorsey in een tweet. „We voelen ons allemaal verschrikkelijk dat dit gebeurd is.”