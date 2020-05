Twitter wil vaker waarschuwen voor mogelijke misleiding

Twitter is van plan om vaker te waarschuwen bij tweets die mogelijk misleidend zijn. Dat laat het bedrijf weten nadat het zo’n melding had geplaatst bij twee tweets van de Amerikaanse president Donald Trump. Die reageerde woedend en beschuldigde Twitter van het verstikken van de vrijheid van meningsuiting.

Trump had dinsdag getwitterd over stemmen per post. „De VS kunnen geen volledige verkiezing per post houden. Het wordt de grootste verkiezingsfraude in de historie. Mensen halen ze (de stembiljetten) uit brievenbussen, drukken duizenden vervalsingen af en ‘dwingen’ mensen ze te ondertekenen. Ook namen worden vervalst. Ze proberen Covid te gebruiken voor deze zwendel”, schreef de president. Sommige staten willen mensen per post laten stemmen voor de presidentsverkiezingen op 3 november, om te voorkomen dat kiezers elkaar in stembureaus besmetten met het coronavirus.

Onder de twee tweets van Trump plaatste Twitter een link met de tekst „lees hier de feiten over verkiezingen per post”. Gebruikers die die link aanklikten kwamen bij een boodschap uit dat CNN, The Washington Post en andere mediakanalen experts hebben gesproken die zeggen dat stemmen via de post zeer zelden in verband wordt gebracht met verkiezingsfraude.

De tweets van Trump „bevatten mogelijk misleidende informatie over stemprocessen en zijn gelabeld om context over stemmen per post te verschaffen”, legt Twitter uit. „In de toekomst kunnen we deze labels en waarschuwende boodschappen vaker gebruiken om aanvullende uitleg of verheldering te geven in situaties waar het risico op schadelijke gevolgen niet zo groot is, maar waar mensen wel in de war kunnen raken of misleid kunnen worden. Dit maakt het gemakkelijker om feiten te vinden en geïnformeerd besluiten te nemen over wat mensen op Twitter zien.”

Twitter lag onder vuur omdat het eerder niets deed met berichten van Trump die geregeld bol staan van beledigingen en valse beweringen.