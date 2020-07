Twitter verwijdert weer boodschap van president Trump

Twitter heeft een video verwijderd van de tijdlijn van de Amerikaanse president Donald Trump vanwege een klacht over de rechten. Het gaat om een soort campagnevideo die werd geretweet door Trump en waarin onder andere muziek van de groep Linkin Park te horen is.

Machine Shop Entertainment, een managementbedrijf van Linkin Park, diende een klacht in waarna Twitter de tweet verwijderde. Twitter heeft het al sinds mei aan de stok met de president. Het bedrijf verwijderde of becommentarieerde al diverse tweets vanwege problemen met de rechten of de inhoud.