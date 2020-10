Twitter: Trump misleidt met claim dat hij immuun is voor corona

De Amerikaanse president Trump misleidt mensen als hij beweert dat hij na zijn coronabesmetting immuun is geworden voor het coronavirus. Dat stelt de berichtendienst Twitter, die een waarschuwing plaatste bij een tweet van Trump. De president claimt daarin dat hij corona niet meer kan krijgen en anderen niet meer kan besmetten.

Volgens Twitter schendt Trump hiermee de regels van het bedrijf tegen het verspreiden van misleidende en mogelijk gevaarlijke informatie over corona. Het is wetenschappelijk nog niet vastgesteld hoe lang mensen die hersteld zijn van corona, antistoffen hebben en beschermd zijn tegen een tweede infectie.

De president had ook in een interview met Fox News gemeld dat hij denkt immuun te zijn. Hij was 1,5 week geleden positief getest en verbleef daarna drie dagen in een ziekenhuis.

Zaterdag hield hij weer een toespraak en komende week wil hij weer op verkiezingscampagne in de hoop op een herverkiezing op 3 november. Trump is van plan maandag naar Florida te gaan. Het geldt als een van de staten waar per se moet worden gewonnen in de strijd om het Witte Huis.