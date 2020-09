Twitter sluit account Hongaarse regering af

Twitter heeft een officieel account van de Hongaarse regering tijdelijk afgesloten. Dat is gebeurd zonder waarschuwing of uitleg, zegt regeringswoordvoerder Zoltan Kovacs op hetzelfde medium. Na enkele uren werd het account heropend. Het is bedoeld om het buitenland te informeren over Hongaarse regeringsstandpunten.

Wie @AboutHungary intikte, zag een melding van Twitter dat het socialemediabedrijf accounts opschort die in strijd zijn met de Twitter-regels. De Hongaarse zegsman noemde de opschorting „extreem interessant” omdat de Europese Commissie woensdag haar eerste rapport over de stand van de rechtsstaat in EU-landen presenteerde. De conservatieve regering van premier Viktor Orbán werd opnieuw op de vingers getikt. „Het lijkt erop dat techreuzen hun die andere opinies hebben het zwijgen opleggen”, aldus Kovacs. „We wachten op een officiële verklaring van Twitter.”