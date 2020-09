Twitter scherpt in aanloop naar verkiezingen VS beleid aan

Twitter gaat harder optreden tegen berichten die zijn bedoeld om het vertrouwen in de Amerikaanse verkiezingen te ondermijnen. De berichtendienst gaat vanaf volgende week dergelijke misleidende of onjuiste informatie verwijderen of voorzien van een waarschuwing.

Twitter gaat bijvoorbeeld berichten aanpakken met onbewezen theorieën over verkiezingsfraude of misleidende informatie over de uitslagen. Ook kan worden ingegrepen als de verkiezingsoverwinning voortijdig wordt opgeëist of als wordt opgeroepen tot „onwettig gedrag om een vreedzame machtsoverdracht te verhinderen”.

In de Verenigde Staten worden over minder dan twee maanden verkiezingen gehouden. Dan wordt vanwege de coronacrisis waarschijnlijk op grote schaal per post gestemd. President Donald Trump waarschuwt regelmatig dat briefstemmen enorm fraudegevoelig is, hoewel verkiezingsfraude volgens experts nauwelijks voorkomt in zijn land. Tegenstanders van de president vrezen volgens Amerikaanse media ook dat hij voortijdig zal proberen de overwinning op te eisen.