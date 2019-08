Twitter onthult Chinese beïnvloeding Hongkong

Via honderden verschillende Twitteraccounts is recent geprobeerd om politieke verdeeldheid in Hongkong te zaaien. Twitter stelt in een blog dat er sprake was van „significante door de staat gesteunde activiteiten” via zeker 936 accounts uit China. Deze probeerden onder meer de legitimiteit en politieke standpunten van de protestbeweging ter plaatse te ondermijnen.

Eerder gingen al geluiden op dat China via Twitter probeerde misleidende informatie over Hongkong de wereld in te helpen. Peking zou onder meer advertentieruimte op Twitter hebben gekocht. Twitter wordt doorgaans geblokkeerd in China, maar de manipulatie zou via VPN-verbindingen, waarmee blokkades omzeild kunnen worden, en enkele niet-geblokkeerde IP-adressen hebben plaatsgevonden.

Twitter heeft de betreffende accounts nu uit de lucht gehaald, omdat de beleidsregels van het bedrijf zijn overtreden. Twitter wijst op inbreuk op de gedragsregels waaronder spam, valse accounts en gecoördineerde activiteiten.

Facebook kwam na een tip van Twitter tot eenzelfde conclusie. „Hoewel de mensen achter deze activiteiten probeerden hun identiteit te verbergen, vond ons onderzoek links naar personen die banden hebben met de Chinese overheid”, aldus de onderneming in een blog. Het zou gaan om vijf valse accounts, zeven pagina’s en drie groepen.

Twitter zei direct te zullen stoppen met het accepteren van advertenties van door de staat gesteunde media wereldwijd, na het vinden van propagandaberichten die Chinese media moesten promoten op hun site. Het verbod heeft geen invloed op door de belastingbetaler gefinancierde of onafhankelijk beheerde media zoals de BBC.