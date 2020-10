Twitter onder vuur in Amerikaanse Senaat

Sociale media Facebook en vooral Twitter kregen woensdag in de Amerikaanse Senaat de wind van voren van Republikeinse senatoren, die ze ervan beschuldigden partijdig te zijn. De senatoren dreigden met aanpassing van bestaande wetgeving om hier een einde aan te maken.

„Wie in vredesnaam heeft u verantwoordelijk gemaakt voor wat de media mogen berichten en de Amerikanen mogen horen”, vroeg senator Ted Cruz aan Jack Dorsey, de topman van Twitter. Het sociale medium oogstte onder meer kritiek met het plaatsen van commentaar bij tweets van president Trump over het vermeende gevaar van poststemmen. Ook het aanvankelijke tegenhouden van een artikel over Hunter Biden, de zoon van de Democratische president Joe Biden, wekte kwaad bloed.

Facebook, Twitter en Google zijn nu nog beschermd tegen rechtszaken over de inhoud die gebruikers plaatsen op hun onlineplatformen. Volgens de drie megabedrijven is die bescherming, vastgelegd in een wet uit 1996, cruciaal voor de vrijheid van meningsuiting op het internet. De voorzitter van het Senaatscomité dat de hoorzitting belegde onderschreef deze regel, maar wil wel paal en perk stellen aan mogelijke censuur door Twitter, Facebook en Google. „Het is tijd dat ze niet langer een vrije hand hebben.” Trump twitterde tijdens de hoorzitting dat de wet aangepast moet worden.

Een Democratische senator noemde de hoorzitting daarentegen ronduit onzin. „Dit zijn pesterijen met het oog op de verkiezingen.”

Facebooktopman Mark Zuckerberg, die even moeite had om op afstand verbinding te krijgen met de Senaat, zei wel open te staan voor veranderingen in de wet om beslissingen die sociale media nemen transparanter te maken. Dit mag wat hem betreft echter niet ten koste gaan van de bescherming die de wet biedt.