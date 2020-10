Twitter lijkt weer op gang na wereldwijde storing

Microblogplatform Twitter lijkt weer op gang te zijn gekomen nadat het donderdagavond laat last kreeg van een wereldwijde storing. Het socialemediabedrijf zegt te onderzoeken wat de oorzaak van de storing is. Volgens Twitter is er geen bewijs dat de storing is veroorzaakt door een hack of beveiligingslek.

De storing begon rond 23.30 uur Nederlandse tijd. Gebruikers konden geen berichten op het platform plaatsen. De internationale storingswebsite downdetector.com heeft tienduizenden meldingen van de storing ontvangen.

„We weten dat mensen problemen hebben met tweeten en het gebruikmaken van Twitter”, zei een woordvoerder van Twitter. „We zoeken zo snel mogelijk naar een oplossing voor het probleem.”

Het microblogplatform ligt onder vuur van de Republikeinen in de Verenigde Staten, omdat Twitter woensdag besloot de circulatie van een omstreden artikel van de rechtse tabloid The New York Post te beperken. Dat artikel, waarin de Democratische presidentskandidaat Joe Biden en zijn zoon worden bekritiseerd, zou gebaseerd zijn op „gehackt materiaal”, hetgeen in strijd is met de huisregels van het sociale medium.