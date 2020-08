Twitter klaagt over blokkade platform in Wit-Rusland

Twitter klaagt dat zijn berichtendienst in Wit-Rusland wordt geblokkeerd en afgeknepen. In dat Oost-Europese land is het onrustig nadat alleenheerser Loekasjenko zondag opnieuw de presidentsverkiezingen won. De oppositie en westerse waarnemers gaan ervan uit dat met de uitslag is gerommeld.

Twitter beschouwt de maatregelen tegen de dienst in Wit-Rusland als reactie op protesten van mensen die de verkiezingsuitslag betwisten. De Amerikaanse onderneming noemt het afsluiten van internet enorm schadelijk. Het schendt de fundamentele mensenrechten en de principes van een open internet.

Ondertussen komen er berichten over nieuwe confrontaties tussen betogers en politie in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Er zouden weer demonstranten worden aangehouden. Zondagavond waren er al grote betogingen, die deels met geweld werden neergeslagen.