Twitter ingezet tegen activisten Hongkong

Twitter heeft honderden Chinese accounts geblokkeerd die zouden zijn gebruikt om de protestbeweging in Hongkong te ondermijnen. Het bedrijf spreekt in een verklaring over een door de Chinese staat gesteunde informatiecampagne.

De berichtendienst blokkeerde in totaal 936 Chinese accounts. Die werden gebruikt om „politieke tweedracht” te zaaiden in Hongkong. „Onder meer door de legitimiteit en politieke standpunten van de protestbeweging daar te ondermijnen.”

Facebook zegt na een tip van Twitter op een vergelijkbare operatie te zijn gestuit. Die bestond onder meer uit vijf nepaccounts en drie groepen. Volgens Facebook probeerden de mensen achter de accounts hun identiteit te verbergen. Er zouden echter „banden zijn ontdekt met personen die in verband zijn gebracht met de Chinese staat”.